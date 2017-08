Videogame, tesori, battaglie con "Uncharted: L'Eredità Perduta"

Milano (askanews) - Tesori, battaglie e stupende ambientazioni in un nuovo capitolo tutto al femminile, ambientato nell'India più misteriosa. La saga di Uncharted creata da Naughty Dog ha segnato profondamente la storia delle console PlayStation, e ora gli amanti dell'avventura possono cimentarsi con una nuova sfida tutta da giocare. In quest'ultimo episodio della saga, "Uncharted: L'Eredità Perduta" per la prima volta il protagonista il fascinoso tombarolo Nathan Drake, lascia la scena a due protagoniste femminili di tutto rispetto.

Affiancati da Nadine Ross, i giocatori vestiranno i panni dell'affascinante Chloe Frazer, le due audaci avventuriere si muoveranno tra torri, rupi, meravigliosi paesaggi indiani, nella mappa più vasta mai creata per un capitolo di Uncharted.

Chloe e Nadine, devono imparare a collaborare per riuscire ad affrontare Asav, feroce signore della guerra pronto a tutto pur di aggiudicarsi la Zampa dorata di Ganesh, anche a far saltare antichi templi. Il riferimento degli sviluppatori del gioco alla cronaca internazionale è evidente.

Consigliato a un pubblico dai 16 anni in su, Uncharted: L'Eredità Perduta è disponibile per PS4 in formato fisico e e digitale.