Bel Air, in vendita per 250 mln dollari la casa più costosa

Los Angeles (askanews) - Tutto il lusso che si può immaginare in vendita all'asta. A Los Angeles Christie's International Real Estate ha messo in vendita la villa più glamour di Bel Air. La faraonica residenza è di proprietà del magnate Bruce Makowsky che ha deciso di sbarazzarsene per una cifra che si aggira attorno ai 250 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste che ha diffuso questo video, si tratta del record della casa più costosa degli Stati Uniti.

Una simile cifra è, si fa per dire giustificata, dal lusso senza freni: la casa è composta da 12 camere da letto, 21 bagni, tre cucine, una pista da bowling, un cinema da 40 posti, una mega piscina con bar, una sala piena di caramelle e una cantina con preziosi vini. Poi ci sono fontane, un giardino che sembra un orto botanico e ogni gadget tecnologico pensato dall'uomo. Non mancano poi le opere d'arte e una collezione d'auto da 30 milioni di dollari.