Brasile, almeno 10 in morti in naufragio su fiume Xingu

Brasilia (askanews) - E' salito ad almeno dieci il numero dei morti nel naufragio di un battello avvenuto sul fiume Xingu, nello stato brasiliano di Para: lo hanno reso noto le autorità locali, che in precedenza avevano parlato di sette vittime ma si tratta di un bilancio ancora provvisorio.

Le cause del naufragio non sono state ancora accertate, ma è probabile che sia dovuto al maltempo; la zona è di difficile accesso e i passeggeri non erano stati tutti registrati, il che rende incerto anche il numero effettivo dei dispersi: si pensa tuttavia che a bordo si trovassero almeno una settantina di persone di cui solo 15 sono state tratte in salvo.

I soccorritori sono arrivati in elicottero ma le operazione di salvataggio sono molto complesse anche a causa delle acque torbide e limacciose del fiume che non permettono facilmente di individuare eventuali vittime.