Il gambero rosso della Louisiana invade i parchi di Berlino

Berlino (askanews) - L'incontro che non ti aspetti. Il parco Tiergarten di Berlino, il più grande della capitale tedesca, ha un nuovo pericoloso abitante: il gambero rosso della Louisiana. Questo crostaceo non dovrebbe trovarsi qui e la spacie è considerata dagli esperti una minaccia per l'ecosistema e per la corrispondente specie autoctona di granchi di acqua dolce, perchè molto invasiva.

La stupidità umana all'origine di questa invasione.

"I proprietari di acquari li comprano perchè sono colorati, ma dopo pochi giorni questi gamberi mangiano le piante e distruggono tutto e quindi la gente non li vuole più, li libera negli stagni vicini e iniziano rapidamente a prolificare" spiega Oliver Coleman esperto del Museo di storia naturale di Berlino.

Gli avvistamenti, resi più frequenti dalle tante piogge, attirano molti curiosi, intanto le autorità studiano un piano per arginare l'invasione.