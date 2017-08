Terremoto Ischia: inagibile scuola Manzoni appena ristrutturata

Ischia (askanews) - Crepe, intonaco staccato e calcinacci. Il plesso scolastico Manzoni di Ischia a Casamicciola, località Paradisiello, è stata dichiarata inagibile dopo il terremoto che ha colpito l'isola. La scuola per il momento non riaprirà i battenti nonostante i lavori per l'adeguamento antisismico e risparmio energetico, terminati 11 mesi fa, ristrutturazione che è costata un milione e mezzo di euro.

L'edificio, anche se danneggiato, complessivamente ha retto ma saranno necessari nuovi interventi per permettere ai bambini di tornare in classe.

Mentre proseguono le operazioni di soccorso, nelle prime 24 ore dopo il sisma le verifiche di agibilità si sono concentrate su scuole e alberghi. Al momento non c'è un numero ufficiale, a quanto si apprende, delle abitazioni crollate in tutto o in parte. A Casamicciola risultano agibili con interventi la scuola media Ibsen e il plesso Perrone, scuola primaria. Sono inagibili le due scuole primarie Manzoni e Lembo, che si trovano nelle frazioni più colpite.