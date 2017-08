Walk of Fame per Charles Aznavour, Frank Sinatra d'Europa

Roma, (askanews) - Una stella sulla Walk of Fame per Charles Aznavour, icona francese del 20esimo secolo. Cantautore, attore e diplomatico francese di origine armena, è considerato da più parti il Frank Sinatra d'Europa. Al 93enne la stella numero 2.618 nella via delle celebrità mondiali.

Con una carriera che attraversa otto decadi, il crooner ha inciso 1.400 canzoni, di cui 1.300 scritte da lui, e prodotto oltre 390 album in diverse lingue.

Dice Olivier, turista francese: Ha evidentemente le sue origini armene che sono molto presenti. Si è dato molto da fare per la causa armena. Ma allo stesso tempo è un mostro sacro della canzone francese. Ed è giusto che sia onorato, qui, sulla Hollywood Boulevard, è un modo per la Francia di brillare in campo internazionale.

"I miei genitori erano dei fan di Aznavour, e anche i miei nonni - dice Yannis, francese - e ora fa della musica buona con degli artisti della nostra generazione. È un artista che è riuscito a viaggiare attraverso il tempo. È un grande personaggio della musica francese e sono molto contento che abbia una sua stella qui ad Hollywood".