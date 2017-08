Identificato l'autore del cartello con gli insulti al disabile

Milano (askanews) - Ha un nome e un cognome l'automobilista che il 18 agosto scorso, dopo essere stato multato per aver parcheggiato in un posto riservato ai disabili, ha affisso nel posteggio del centro commerciale "Carosello" di Carugate, Milano, un cartello pieno di insulti contro il disabile che avrebbe segnalato l'infrazione. La Polizia è risalita a lui grazie a queste immagini del sistema di video sorveglianza interno. Ora l'uomo, un quarantenne incensurato residente in Brianza, dovrà difendersi dall'accusa di diffamazione aggravata.