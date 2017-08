No tinc por, migliaia in piazza contro il terrorismo a Barcellona

Barcellona (askanews) - A Barcellona migliaia di persone sono scese in piazza a 10 giorni dall'attentato sulle Ramblas e a Castils per manifestare contro il terrorismo.

Il corteo, battezzato "No tinc por", (non ho paura in catalano) è stato organizzato dal municipio della capitale catalana ed è aperto dai rappresentanti delle forze dell'ordine, dei servizi di soccorso, dei medici e delle organizzazioni civili e di

quartiere, come già anticipato dal sindaco Ada Colau che non ha voluto nessuno degli esponenti politici, relegati più indietro come lo stesso monarca spagnolo, Felipe VI, per la prima volta fra i manifestanti. Quest'ultimo, il Capo dello Stato e il presidente Mariano Rajoy sono stati accolti dai fischi.