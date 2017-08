"Humble" di Kendrick Lamar trionfa agli Mtv video awards

Inglewood (askanews) - Kendrik Lamar è il trionfatore degli Mtv Awards 2017: sul palco Forum di Inglewood, in California sono state consegnate al rapper americano ben sei statuette, fra cui video dell'anno, tutte per il suo ultimo successo "Humble" (Video of the Year, Best Hip Hop, Best Cinematography, Best Direction, Best Art Direction, Best Visual Effects). Ha mancato invece uno dei premi più ambiti, artista dell'anno, andato a Ed Sheeran.

Fra le esibizioni più apprezzate quella di Pink, Miley Cyrus, regine di un'edizione, insieme a Katy Perry che l'ha presentata, molto politica, nonostante Trump non sia mai stato nominato direttamente. Sul palco anche la madre della vittima dell'attacco dei suprematisti bianchi a Charlottesville.