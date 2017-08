I disastri della tempesta Harvey in Texas, autorità: peggiorerà

Houston (askanews) - "Alcune zone della regione subiranno ancora delle piogge incredibilmente forti che provocheranno altre alluvioni e ulteriori pericoli per i texani". Il governatore del Texas Greg Abbott avvisa che dopo almeno 5 vittime e intere zone della regione sotto l'acqua, il pericolo non è passato. La tempesta tropicale Harvey che ha colpito violentemente lo Stato americano si sposterà sul Golfo ma tornerà nei prossimi giorni nella zona di Houston e porterà nuove piogge. La città, la quarta per dimensioni degli Stati Uniti è stata sommersa dall'acqua in molti punti, gli aeroporti sono chiusi, gli ospedali evacuati.

"È folle. Non avevo mai visto niente di simile, ci sono due auto sommerse laggiù, non so se ci sono persone intrappolate, è folle", racconta questa ragazza.

Molti hanno lasciato le proprie abitazioni, alcune famiglie sono salite sui tetti per essere salvate dagli elicotteri. Esclusa una evacuazione di massa, troppo complicata in una città che conta 2,3 milioni di abitanti. Il presidente Donald Trump è atteso in Texas nelle prossime 24 ore.