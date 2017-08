Mtv Awards, sul palco la mamma della vittima di Charlottesville

Inglewood (askanews) - La politica sale sul palco degli Mtv video Awards 2017 e ha il volto di Susan Bro, la mamma di Heather Heyer, la ragazza uccisa durante gli scontri a Charlottesville, in Virginia. Stava manifestando contro il raduno di estremisti di destra in città, quando uno di loro ha falciato il corteo degli anti razzisti con la macchina, uccidendola. "Solo 15 giorni fa mia figlia Heather è stata uccisa mentre protestava contro il razzismo - ha detto la madre - mi manca, ma so che lei è qui stasera".

La donna ha annunciato la nascita della fondazione "Heather Heyer foundation", che fornirà borse di studio a chi si impegna nella lotta contro l'odio.