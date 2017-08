Nissan Micra si fa più grande, cambia tutto tranne il nome

Roma, (askanews) - Per la nuova Nissan Micra è cambiato tutto, tranne il nome: nuovo il design, nuove le dimensioni, nuovi gli interni e nuova la tecnologia in termini di comfort e sicurezza. In sintesi Micra diventa più grande, ma resta pur sempre Micra, con l'obiettivo di competere al meglio nel cuore del Segmento B.

Realizzata su pianale esclusivo Nissan, la quinta generazione Micra propone anche nuove motorizzazioni, tra cui il 1.0 benzina da 71CV guidabile anche da neopatentati e testato da askanews.

Dieci i colori ma tante le opzioni di personalizzazione (oltre 100) che stanno riscuotendo, a detta dei concessionari Nissan, un forte apprezzamento dalla clientela. Anche gli interni sono personalizzabili.

Sul fronte della sicurezza, da segnalare l'avviso e Prevenzione di Cambio Corsia Involontario, con avvisatore acustico, vibrazione del volante e un sistema che agisce sui freni per riportare la vettura in carreggiata se necessario, e la frenata di Emergenza con riconoscimento dei pedoni, una novità assoluta per i veicoli Nissan in Europa.