Vertice migranti Parigi, Unhcr: salvare vite è la priorità

Parigi (askanews) - E' iniziato a Parigi il vertice sui migranti e la Libia. Al tavolo organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron si sono seduti i rappresentanti di Italia, Germania, Francia, Spagna e l'Alto rappresentante Ue, oltre ai paesi di origine dell'immigrazione, Libia, Ciad, Niger.

I temi all'ordine del giorno sono il sostegno alla linea dell'Italia, la creazione di centri di accoglienza modello hotspot in Libia, aiuto finanziario a Tripoli e il rispetto dei diritti umani. Si cerca inoltre di coordinarsi con Ciad, Niger e Mali per chiudere la rotta del Sahel prima che i migranti sbarchino in Libia. L'idea sarebbe costruire dei campi in questi paesi per raccogliere i migranti. E dopo l'identificazione, procedere con il rimpatrio dei migranti economici e con l'accoglienza in Europa di chi ha diritto alla protezione internazionale.

"Nella riunione di oggi si tenterà di esplorare con altri paesi la possibilità di estendere le protezioni e le modalità di accesso alla protezione per i rifugiati e i richiedenti asilo", ha commentato Ralf Gruenert, rappresentante francese del Unhcr, secondo il quale nessun paese si può sottrarre. "Nessuno può dire - non mi riguarda e non partecipo - Noi incoraggiamo le autorità in Libia per migliorare le condizioni di accoglienza. Credo che il vertice serva anche a sondare le possibilità anche di un paese che ha vissuto un conflitto interno".

In ogni caso, per il rappresentante dell'Unhcr la priorità sul tema è una sola: "Dobbiamo innanzitutto salvare delle vite. Occorre evitare che i migranti si mettano in pericolo nella loro ricerca di protezione. In questa ottica mi sembra una buona questione quella di cercare soluzioni il prima possibile", ha concluso Gruenert.