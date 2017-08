Abruzzo, in fiamme la Valle Subequana: rogo vicino Secinaro

Roma, (askanews) - Vasto incendio nella Valle Subequana, in Abruzzo, località Secinaro (provincia dell'Aquila). Colpiti 2-3 ettari di pineta e il rischio è che arrivi nel paese di Secinaro, di circa 350 abitanti, con una ipotetica evacuazione se le fiamme non venissero domate. In loco sono arrivati i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme, in attività anche un Canadair. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incendio di natura dolosa. Le immagini sono state fornite dal sindaco di Castelvecchio Subequo, Pietro Salutari.