Ecco il baby gemellino di panda che ha commosso la Francia

Eccolo, in queste immagini, il primo baby panda nato in Francia e sopravvissuto; ha pochi giorni di vita. Si trova in buone condizioni di salute, e cresce sotto gli occhi attenti della madre e dei custodi dello zoo a Saint-Aignan-Sur-Cher. Gli infermieri dello struttura sono in allerta per assicurare che questo cucciolo superi la prima settimana cruciale della sua vita. Il gemellino, nato anche lui il 25 agosto, non è sopravvissuto