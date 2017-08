Fioriere anti-terrorismo al Quirinale, Roma si blinda

Roma, (askanews) - Anche Roma si dota di misure antiterrorismo all'indomani degli attentati a Barcellona con una serie di barriere nelle zone pedonali e nei palazzi considerati obiettivi sensibili. Davanti al Quirinale, a perimetrare il cortile d'onore, sono state posizionate una quarantina di fioriere.

Quelle del Quirinale rappresentano una delle misure antiterrorismo previste per la Capitale. Altre fioriere sono infatti previste in via del Corso, fino a Largo Goldoni e a piazza del Popolo, oltre ai Fori Imperiali.