La Corea del Nord lancia missile sul Giappone, la paura a Tokyo

Tokyo, (askanews) - Milioni di giapponesi, abitanti della capitale, si sono svegliati scoprendo dai messaggi di allerta che un missile nordcoreano ha sorvolato il loro paese.

"La Corea del Nord ha lanciato varie volte dei missili e non sembra prendere sul serio gli avvertimenti. Spero che la reazione Usa non sia troppo forte e non crei altri problemi. Sotto tiro ci sono il Giappone e la Corea del sud, è questo che mi spaventa" dice un pensionato.

"Non posso immaginare cosa succederebbe se un missile ci cascasse addosso. Ho paura ma non mi sembra vero." dice una studentessa. E ribadisce un suo collega, "Nonostante le sanzioni, la Corea del Nord continua a sviluppare missili e ripetere i lanci. E' una situazione terribile."

"E' terribile ma non cambia il fatto che comunque non posso farci nulla, quindi cerco solo di non pensarci troppo." aggiunge una ragazza.