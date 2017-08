L'inverno 2017-2018 confermerà la tendenza degli stivali alti, altissimi: dal cuoio rosso sangue di Fendi, al grigio e nero di Aquilano Rimondi, al velluto e allo scamosciato di Dior e Elie Saab. Ce n'è per tutti i gusti, anche il patchwork di Moschino. Aderenti come calze o extralarge, e anche il tacco non è più imperativo. Enjoy! Ecco una carrellata dei modelli della prossima stagione