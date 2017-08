Braccia e spalle in primo piano per l'inverno 2017-2018: molti gli stilisti che hanno messo in evidenza questa parte del corpo. Ci sono le trasparenze che scoprono le spalle; i tessuti traforati a mettere in evidenza il gioco delle braccia; e le maniche decorate e/o oversize ad attirare lo sguardo. Marco De Vincenzo spiega: "Sono partito da elementi classici del guardaroba femminile: perle, pieghe, pelliccia e merletti, per poi aggiungere un tocco personale e un sapore contemporaneo". E per Stella McCartney, "Grande attenzione alle maniche, alle proporzioni, alla precisione del taglio e della forma".