Raffaella Fico e Alessandro Moggi, vacanze d'amore a Capri

Vacanze d'amore a Capri per Raffaella Fico, con il compagno Alessandro Moggi e con la piccola Pia, avuta dalla relazione con Mario Balotelli. La bruna showgirl napoletana, ex del calciatore 27enne ora in forza al Nizza, si gode questi scampoli d'estate sull'isola di Capri con il procuratore sportivo figlio di Luciano Moggi. La coppia secondo i gossip dovrebbe a breve convolare a nozze. Raffaella, abbronzatissima, mano nella mano con Alessandro, tiene sempre sott'occhio la piccina, come si nota in queste immagini girate a poca distanza dalle banchine dell area portuale di Capri. Look total white, mamma e figlia si incamminano verso i motoscafi in una Capri affollata di turisti e vacanzieri