Usa, Trump sotto la pioggia verso il Texas devastato da Harvey

Washington (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti e la first lady sono partiti in volo in direzione Texas, in visita alle popolazioni colpite da Harvey, la tempesta tropicale che ha messo in ginocchio lo stato americano del sud. Sotto una pioggia fittissima Trump e la consorte Melania, giubbotto da aviatore e tacco a spillo, sono saliti a bordo dell'Air Force One per raggiungere il Texas.