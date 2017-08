Al Teatrino di Palazzo Grassi, il film "Sculpt" di Loris Gréaud

Venezia (askanews) - Una "leggenda metropolitana" con le sue molteplici versioni narrative, tutte con un unico protagonista interpretato da Willem Dafoe. Una narrazione incentrata sulla messa in scena delle ossessioni di un uomo e di quei pensieri che lo spingono alla costante ricerca della bellezza. Un mondo distopico, allucinato, dominato da un colore rosso carminio nel quale si è sviluppato uno strano mercato internazionale che commercia nuove fantasie ed esperienze, tanto più ricercate, quanto più inarrivabili.

Benvenuti nel mondo di "Sculpt", il film dell'artista francese Loris Gréaud a cui il Teatrino di Palazzo Grassi a Venezia dedica quattro giornate - dal 6 al 9 settembre - in occasione della 74esima Mostra del cinema della Biennale.

Il film è stato presentato per la prima volta il 16 agosto dello scorso anno presso il LACMA di Los Angeles, ma è un'opera in continuo mutamento di cui esistono molte edizioni, differenti per durata e montaggio. Il catalogo dedicato, opera che fa parte integrante del progetto di Palazzo Grassi, ne propone una versione 'potenziale'. Che lo stesso Gréaud presenterà al pubblico veneziano nella serata del 6 settembre insieme alla curatrice Caroline Bourgeois.

Dal 7 al 9 settembre l'opera sarà visibile in replica al Teatrino dalle 11.00 alle 19.00.