Festival della Mente, a Sarzana dall'1 settembre si parla di reti

Milano (askanews) - Tre giorni, 65 relatori, 41 appuntamenti per riflettere sulla creatività e la nascita delle idee: è il Festival della Mente di Sarzana, in provincia di La Spezia, che quest'anno, dal 1 al 3 settembre, metterà in scena la propria XIV edizione. La direttrice Benedetta Marietti ce lo aveva presentato così nel corso di una conferenza stampa alla Triennale di Milano.

"E' un festival di approfondimento multidisciplinare - ha spiegato ad askanews - e quest'anno come filo conduttore ho scelto il termine 'rete', proprio perché la rete raccoglie molteplici significati e quindi racchiude in sé anche il concetto di interdisciplinarietà del festival. Ho chiesto a scienziati, storici, filosofi, scrittori, psicoanalisti e artisti di interpretare il termine 'rete' a seconda delle loro discipline e in modi diversi, portando un contributo originale e inedito al festival".

Contributi che si concentreranno sulle reti di relazioni umane piuttosto che su quelle della scienza e della tecnologia, sulle reti di storia e attualità e quelle delle trilogie. Senza dimenticare una ricca sezione di appuntamenti per bambini e ragazzi. Importante poi la relazione con il territorio di Sarzana, che anche quest'anno offre i 500 giovani volontari che mandano avanti la macchina del festival.

"Il festival - ha aggiunto Benedetta Marietti - è accolto benissimo dalla città di Sarzana, è nato anche un festival off che si chiama parallelaMente: nella settimana precedente e nei tre giorni della manifestazione artisti e associazioni culturali del territorio danno vita a una sorta di festival parallelo con spettacoli, incontri e questo chiaramente è un indice di vivacità culturale del territorio".