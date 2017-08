Guterres a Gaza: via le barriere, crisi umanitaria drammatica

Beit Lahia (askanews) - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres è in visita per la prima volta a Gaza, da dove ha lanciato un appello al governo israeliano perché elimini le barriere che soffocano Gaza e le impongono un embargo che lascia i palestinesi in una crisi umanitaria perenne. "Sono testimone di una delle più drammatiche crisi umanitarie che abbia mai visto in anni di esperienza umanitaria alle Nazioni Unite - ha detto - è importante aprire le barriere in linea con la risoluzione 1680 del Consiglio di sicurezza".