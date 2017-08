Insetti prelibati: in Thailandia diventano cibo di lusso

Bangkok, (askanews) - In Thailandia si mangiano insetti come da noi i gamberetti è street food. Ma in un ristorante di lusso a Bangkok, diventano cibo sopraffino. L'uomo del cambiamento è Thitiwat Tangragarn, lo chef. Spiega: "Adesso li mettiamo nell'insalata di cocomero. Di solito usiamo il bacon. Qui usiamo insetti fritti".

Grilli, coleotteri, lombrichi e bachi da seta sono sul menù. Non mancano le formiche. Gli esperti dicono che gli insetti sono il cibo del futuro: abbondanti, economici, proteici.

Regan Suzuki Pairojmahakij una dei proprietari, spiega: "La cultura occidentale ha scoperto da poco i benefici nutritivi degli insetti, ma in questa parte del mondo sanno per tradizione come prepararli, catturarli e mangiarli".

L'opinione di una cliente: "All'inizio ero preoccupata perché si vede che è un insetto. Ma abbiamo preso i raviali agli scarabei d'acqua e sono davvero buoni."

E voi li mangereste? Buon appetito!