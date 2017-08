La Colombia si prepara per il Papa: tonaca e pallio sudamericani

Roma, (askanews) - Mitra, tonaca e pallio...in stile colombiano. In occasione del viaggio di Papa Francesco in Colombia, in programma dal 6 all'11 settembre, una stilista sudamericana ha disegnato i tradizionali abiti del Pontefice con motivi che raffigurano la natura e la società del Paese latino americano.

La stilista, Mercedes Salazar: "Questo, ad esempio, è un motivo che abbiamo creato per rendere omaggio alla fauna e alla flora del nostro Paese, che per me sono i temi più importanti in Colombia. Ci sono foglie, fiori, uccelli, fragole, ciliegie".

"Questo invece è l'occhio di Dio che protegge la tribù e questo cammino che si forma è il cammino della vita. Per me, utilizzare questi due elementi rappresenta un filo rosso"

Fabio Suescun è il vescovo incaricano di organizzare la visita del Papa: "Vogliamo essere sicuri che l'arte colombiana, il buon gusto e la qualità artista possano giocare un ruolo prezioso nelle celebrazioni e nell'elaborazione di questi ornamenti".

Il Papa incontrerà il presidente colombiano, le autorità politiche e istituzionali, i vescovi del paese e i fedeli. Tappe a Bogotà, Villavicencio, Madellin, Cartagena.