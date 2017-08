Sgomberi a Roma, Movimento casa: "Soluzione di lungo periodo"

Roma, (askanews) - "Noi cerchiamo di vedere adesso di tamponare la soluzione ma in una prospettiva di lungo periodo bisogna attuare la legge regionale sull'emergenza abitativa". Così Cristiano Armati, attivista del movimento per il diritto alla casa e portavoce della delegazione che in Prefettura incontra la sindaca Virginia Raggi per trovare una soluzione per le numerose famiglie sfrattate a Roma.

L'ipotesi degli alberghi? "E' un'ipotesi ridicola - ha spiegato Armati - perché bisogna regalare altri soldi ai privati? Siamo pieni di palazzinari in questa città che devono al comune milioni di euro in tasse mai versate. Andiamo a prendere quegli immobili, andiamo a recuperare quei crediti, non continuiamo a fare la guerra ai poveri. Noi abbiamo già dimostrato di sapere resistere con dignità: ci sono 60 famiglie accampate a Santi Apostoli e anche di più a Madonna di Loreto. Noi resistiamo".