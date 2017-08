La Raggi è stata fortemente contestata dagli attivisti dei Movimenti per il diritto alla casa e dalle persone sgomberate recentemente da alcuni palazzi della Capitale (come Cinecittà e piazza Indipendenza), al suo arrivo al Campidoglio al termine della riunione in prefettura per decidere dove alloggiare queste persone. "La posizione del Comune è molto chiara - ha detto la Raggi - noi sul tema dell'emergenza abitativa dobbiamo dare priorità alle persone che aspettano una casa da decenni. Non dobbiamo creare guerre tra poveri", ha concluso la prima cittadina