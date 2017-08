Tempesta Harvey, in barca o in spalla: in fuga da Houston

Houston (askanews) - C'è chi viene portato in spalla, chi ha messo tutto quello che poteva su una barca. A Houston è in corso un esodo: migliaia di persone fuggono dalle case inondate, affrontando strade altrettanto invase dall'acqua. In città è stato decretato il coprifuoco per evitare che le abitazioni abbandonate in fretta e furia diventino un obiettivo per gli sciacalli.