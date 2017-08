Tempesta Harvey, salvataggi miracolosi della Guardia costiera Usa

Houston (askanews) - Sono migliaia le persone salvate dai soccorritori in Texas. In queste immagini due di questi miracolosi salvataggi, avvenuti a Houston, città in più punti sommersa dalle alluvioni provocate dalla tempesta tropicale Harvey. La Guardia Costiera riesce prima a salvare alcune persone portandole via in elicottero e poi strappa dalla furia delle acque un altro gruppo, che non riesce da solo a raggiungere la terraferma.