Colombia, l'immagine del Papa proiettata su un grattacielo

Bogotà (askanews) - L'immagine di papa Francesco è stata proiettata sul grattacielo più alto della città di Bogotà, in segno di omaggio per la visita che il Pontefice si appresta a fare in Colombia, dal 6 all'11 settembre 2017.

Oltre a a Bogotà, papa Francesco visiterà Villavicencio, Madellin e Cartagena, incontrando il presidente colombiano, le autorità politiche e istituzionali, i vescovi del Paese e i fedeli.