Guillermo Del Toro si candida al Leone con un fantasy romantico

Venezia, (askanews) - Applausi scroscianti a Venezia per Guillermo Del Toro, tornato in gran forma alla Mostra, si candida con forza per il Leone d'Oro. "The Shape of Water", il film presentato in concorso, ha entusiasmato e convinto. Il regista del "Labirinto del Fauno" ha realizzato un fantasy romantico, una fiaba con spunti horror ambientata duranta la guerra fredda.

"Il film è ambientato nel 1962 ma è un film sui nostri tempi. Quando l'America parla di rifare grande l'America, penso che sogni l'America che era in gestazione nel 1962. Un'America futuristica, piena di promesse; e allo stesso tempo c'erano razzismo, sessismo, classismo" ha spiegato il regista.

Protagonista una sognante donna delle pulizie muta che lavora in un laboratorio segreto e si imbatte per caso in una misteriosa creatura anfibia. Con il regista messicano a Venezia sono arrivati Octavia Spencer e Richard Jenkins assieme alla protagonista Sally Hawkins.

"Di solito ci sono due versioni della Bella e la Bestia: una è quella puritana, dove si amano platonicamente ma non scopano mai. L'altra è quella molto perversa e per me inquietante. A me non interessano. Volevo che fosse chiaro che questo personaggio è una donna vera, completa, che si masturba e fa colazione con la stessa disinvoltura" ha detto Del Toro.