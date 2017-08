Harvey: 35 vittime e rischio esplosione in una fabbrica chimica

Houston (askanews) - La tempesta tropicale Harvey si è allontanata dal Texas per abbattersi sulla Louisiana, lasciando dietro di sè morti e distruzione. Le vittime sono almeno 35, le ultime accertate fanno parte di un'intera famiglia rimasta travolta dall'alluvione a Houston mentre tentava di scappare, in tutto sei persone, fra cui 4 ragazzi dai 6 ai 16 anni. Le persone salvate dalla polizia nella sola città di Houston in questi giorni sarebbero oltre 3.500.

I danni non sono ancora quantificabili definitivamente, ma si parla di costi che si aggirerebbero intorno ai 160 miliardi di dollari, peggio degli uragani Sandy e Katrina messi insieme. Grande paura per i danni provocati dalle precipitazioni record ad centrale chimica vicino a Houston: ci sono già state due esplosioni; come misura precauzionale è stata ordinata l'evacuazione di un'area di tre chilometri intorno alla centrale che produce perossido organico nella Contea di Harris.