In Brasile una scuola di magia e stregoneria ispirata a Hogwarts

Camposo do Jordao, Brasile (askanews) - Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero, le quattro case della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, nello straordinario universo di Harry Potter, ideato da J.K. Rawling, hanno un corrispettivo brasiliano.

Tigri, Serpenti, Scoiattoli e Aquile, infatti, sono le case della scuola di magia brasiliana di Camposo do Jordao, a 200 Km da San Paolo, ispirata in tutto e per tutto al magico mondo del maghetto inglese. Una sorta di parco divertimenti full immersion in un vero castello in cui, per 4 giorni, 24 ore su 24, gli appassionati di tutte le età vivono davvero come se fossero studenti di Hogwarts.

"Quando la gente entra qui dentro - spiega Zerzil medico 29enne di Rio de Janeiro - è come se il mondo esterno non esistesse più. Ci si lascia il mondo dei babbani alle spalle e ci si immerge in un universo di magia dove tutto (o quasi) è possibile. Ogni secondo è speciale".

"Certo ci sono cose che non sono possibili - aggiunge lo youtuber Victor - come far levitare le cose o lanciare un incantesimo contro qualcuno, per cui bisogna giocare con l'immaginazione. Ma penso che sia facile farlo per chi è qui perché si entra già predisposti a fantasticare".

Regola fondamentale è essere fan di Harry Potter. Per questioni di copyright, però, non si poteva riprodurre la scuola originale e così, nella mente della fondatrice, la 27enne Vanessa Godoy, è nato questo mondo parallelo.

"Questo progetto alternativo - spiega Anderson che interpreta il ministro della magia brasiliano - consente ai brasiliani che non hanno abbastanza soldi di vivere le stesse emozioni di chi visita i parchi a tema su Harry Potter negli Studios di Londra o a Disneyworld negli Stati Uniti".

Dal momento dell'arrivo nel castello, tutto è molto simile ai romanzi della Rawling, dall'assegnazione alle case, alle uniformi, alle partite di quiddich. Durante le ore libere dalle lezioni di pozioni, stregoneria e storia della magia, inoltre, si può nuotare con le sirene o sorseggiare una burrobirra e accumulare punti per vincere la coppa della case.

Non solo, la scuola permette agli studenti brasiliani di familiarizzare anche con figure della tradizione magica e folkloristica della cultura popolare brasiliana come Curupira, la fata che protegge le foreste e Yara, la sirena. L'intero soggiorno costa circa 700 euro a testa.