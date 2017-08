Nordcorea, May: Gb e Giappone insieme per rafforzare le sanzioni

Tokyo (askanews) - La Gran Bretagna e il Giappone collaboreranno per aumentare la pressione sulla Corea del Nord e la durezza delle sanzioni, dopo il lancio del missile che ha sorvolato il suolo nipponico. L'annuncio è stato dato dalla premier May in visita in Giappone.

"Il lancio del missile da parte della Nordcorea è stata una provocazione scandalosa e una minaccia inaccettabile alla sicurezza del Giappone. Condanniamo con fermezza questa violazione chiara della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu", ha detto May da Tokyo dove ha partecipato a un incontro di alto livello sulla sicurezza in Giappone.

"In risposta a questa azione illegale, io e il primo ministro Abe siamo d'accordo sull'opportunità di lavorare insieme e con la comunità internazionale per aumentare la pressione sulla Nordcorea, anche aumentando le sanzioni e lavorando per l'adozione di una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".