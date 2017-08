Patrick Schick saluta dal balcone i tifosi romanisti

Roma, (askanews) - Affacciato dal balcone su Via del Corso, a Roma, nella sede dell'AS Roma Store, per salutare i tifosi che gli hanno tributato un festoso omaggio. Patrick Schick, il nuovo acquisto dell'As Roma, si è fermato a salutare i tifosi e alla richiesta dei giallorossi di un saluto, l'attaccante si è portato il pugno sul cuore, come a confermare di sentire già i tifosi nel suo cuore. "Vi ringrazio molto - ha detto tra gli applausi della folla - acquistate un biglietto per la partita di domani (venerdì 1 settembre si terrà l'amichevole Roma-Chapecoense, ndr).