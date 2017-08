Tripudio giallorosso, bagno di folla per Schick a via del Corso

Roma, (askanews) - Bagno di folla nel centro della capitale per il neoromanista Patrick Schick: visita all' AS Roma Store con via del Corso bloccata e i tifosi in delirio, fra cori e tripudi. Schick ha scelto la maglia numero 14 e ancora non è sceso in campo coi giallorossi. La Roma ha ufficializzato l acquisto dell attaccante ceco dalla Sampdoria per un totale di 42 milioni: 5 per il prestito, 9 per l obbligo di riscatto che scatterà dopo una manciata di presenze, 8 milioni di bonus da maturare e, almeno, altri 20 milioni garantiti alla Samp entro il 2020. Schick ha firmato un contratto fino al 2022.