Trump diventa un topone gigante, nuova caricatura a Washington

Washington (askanews) - Questa volta Donald Trump ha preso le sembianze di un topone gigante. Una nuova caricatura del presidente degli Stati Uniti, sotto forma di pupazzo gonfiabile a forma di ratto, è comparsa in un parco di Washington, la capitale statunitense.

L'idea è dell'artista John Post Lee, il quale ha spiegato che il topo rappresenta il traditore, il bugiardo ed è per questo che ha pensato a quest'animale per raffigurare Trump.

"Tutti sanno che è intellettualmente e psicologicamente inadatto a essere il presidente degli Stati Uniti - ha commentato l'artista - è ridicolo e infantile e pericoloso per il mondo intero. Se qualcuno è arrabbiato con me per questo mi spiace ma è mio diritto di cittadino esprimere la mia infelicità".