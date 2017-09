A Venezia la "Suburra" di Michele Placido: sarà una serie pop

Venezia (askanews) - "Suburra vuole essere una serialità pop, come è nei programmi di Netflix, perché uscirà in 100 paesi con un pubblico enorme, speriamo di essere all'altezza delle serialità americane, noi ce l'abbiamo messa tutta". Michele Placido da Venezia racconta come sarà la sua "Suburra", la serie Netflix, per la prima volta impegnata una produzione originale italiana, presentata alla Mostra d'arte cinematografica. Una serie senza censura, "Il Vaticano è protagonista nel male - ha detto Placido - ci possiamo aspettare reazioni di un certo tipo, ma è un racconto che ha riscontro anche in fatti reali, realmente accaduti a Roma".