Ai Weiwei: sull'immigrazione ho rispetto per l'Italia

Venezia, (askanews) - Ha presentato a Venezia il suo documentario sul dramma dei rifugiati, "The Human Flow", che già si candida ad essere uno dei film imperdibili dell'anno. L'artista cinese Ai Weiwei in conferenza stampa ha sottolineato di avere rispetto per la risposta che l'Italia ha dato al dramma dell'immigrazione.

"Non ho consigli da dare. Nel complesso penso che quello che ha fatto l'Italia a fronte di questa situazione dei rifugiati sia degno di rispetto. Sono molto colpito da un paese con questa grande cultura artistica e filosofica, che comprende profondamente questo tema" ha detto Ai Weiwei. "Al contrario di molti altri paesi, non faccio i nomi, la risposta dell'Italia è stata di tutto rispetto. Ma non è solo un problema italiano, e le conseguenze non devono pagarle gli italiani. L'Europa dovrebbe essere pronta ad aiutare l'Italia".