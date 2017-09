Alfano: in Sicilia Ap farà alleanze locali, non nazionali

Cernobbio (askanews) - "Le alleanze che si faranno in Sicilia da parte di Alternativa popolare saranno alleanze siciliane con un programma sulla Sicilia, non sono alleanze nazionali". Lo ha detto il leader di Ap e ministro degli Esteri, Angelino Alfano, a margine del workshop Ambrosetti.

"La Sicilia è una Regione a statuto speciale che chiede e pretende un'autonomia politicamente a livello territoriale. Noi ci muoveremo con grande autonomia, siamo a un punto in cui non abbiamo ancora deciso, ma sono avanti i nostri rapporti con coloro i quali vogliono costruire una coalizione che sia vincente" ha aggiunto il ministro.

"In questo momento non abbiamo ancora definito la candidatura, del resto il tema delle alleanze nazionali non si pone perché dipende tutto dalla legge elettorale. Può esserci una legge elettorale che non prevede alleanze come oggi l'Italicum" ha osservato infine Alfano.