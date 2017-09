Assad appare in pubblico fuori da Damasco, cosa rara

Roma, (askanews) - Il presidente siriano Bashar al-Assad è apparso in pubblico fuori della capitale Damasco per la preghiera che segna l'inizio della festa musulmana di Eid al-Adha che viene celebrata ogni anno alla fine del pellegrinaggio alla Mecca.

Dall'inizio del conflitto in Siria nel 2011, il rais ha lasciato la capitale in rare occasioni. Quest'anno, però, è riuscito ad avventurarsi più a lungo in diversi luoghi, tra i quali la provincia centrale di Hama e la Siria occidentale.