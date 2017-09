Fonda e Redford, due Leoni a Venezia, tra impegno, amore e sesso!

Roma (askanews) - Non solo due star di Hollywood, non solo due grandi attori, Jane Fonda e Robert Redford sono due personalità che con loro battaglie civili hanno lasciato un segno nella vita sociale e culturale degli Stati Uniti. Sono arrivati alla Mostra del cinema per ricevere il Leone d'oro alla carriera e presentare fuori concorso il film di Netflix "Our Souls at Night" diretto da Ritesh Batra. E a Venezia, dove sono apparsi in piena forma, ironici, complici, per loro non sono mancate domande sull'America di oggi.

"Voglio solo dire che credo che da qualche parte ci sia speranza per il futuro, è l'unica cosa su cui possiamo far conto" ha detto Redford. "Io credo che la cosa più importante sia salvare il pianeta. E per questo molte cose dovranno cambiare. Specialmente nel nostro Paese..." ha aggiunto

Nel 1967 il pubblico si innamorò di loro quando correvano su per le scale dell'appartamento di Greenwich Village in "A piedi nudi nel parco". In "Our souls at night" interpretano due vedovi che si innamorano e che fanno allegramente sesso.

"Lì interpretavamo due giovani sposini, qui parliamo dell'amore fra due anziani, del sesso fra due anziani. Anche se secondo me Ritesh ha tagliato troppo le scene di sesso... O forse hai deciso tu di tagliarle così?... A lui non piacciono le scene di sesso, io vivo per fare scene di sesso con lui. Bacia divinamente. E' stato divertente baciarlo a 20 anni e baciarlo di nuovo a quasi 80" ha detto Fonda.

Nel film i due anziani hanno il coraggio di innamorarsi di nuovo. E per Jane Fonda, "Per me questo è un film sulla speranza. Bob ha già parlato di speranza. Mostra che non è mai troppo tardi: se siamo coraggiosi, disposti a correre rischi, a fare un atto di fede, possiamo diventare le persone che vogliamo essere, anche se non ne siamo stati capaci prima. Questo è il significato di questo film, secondo me".