Fonda e Redford: "Our souls in the night" per tornare assieme

Venezia, (askanews) - Uno dei motivi per cui Robert Redford voleva fare "Our souls in the night", il film che presenta a Venezia anche come produttore, era tornare a lavorare con Jane Fonda, 47 anni dopo "A piedi nudi nel parco". Due film che congiungono le loro carriere, ha aggiunto la grande attrice in conferenza stampa a Venezia.

"Volevo fare un altro film con Jane Fonda prima di morire. Abbiamo una lunga storia insieme al cinema.

Ho pensato che fosse la storia giusta".

Fonda aggiunge: "In "A piedi nudi nel parco" ero io che continuavo a saltargli addosso. Questo è un film completamente diverso, ma la dinamica fra noi due era la stessa: il mio personaggio parte di slancio, il suo va a rimorchio. Adoro che questo film giunga a compimento delle nostre carriere, che abbiamo potuto interpretare quel giovane amore e adesso un amore da anziani e il sesso, anche se a parer mio il regista ha tagliato troppo le scene di sesso..."

"O sei stato tu?" ha aggiunto scherzando verso Redford.

"No, non sono stato io", risponde Redford.

"Lui odia le scene di sesso. Io vivrei per fare scene di sesso con lui." scherza Jane Fonda. "E' stato divertente baciarlo a vent'anni e adesso ribaciarlo a quasi ottanta".