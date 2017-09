Fondazione Prada, a Milano le Maratone TV 70 firmate da Vezzoli

Milano (askanews) - Fondazione Prada presenta "Maratone TV 70", sei incontri serali che si svolgeranno al Cinema della sede di Milano ogni venerdì e sabato dal 8 al 23 settembre, in occasione della mostra "TV 70: Francesco Vezzoli guarda la Rai". Aperta fino al 24 settembre, l'esposizione è stata sviluppata in collaborazione con la Rai e ha tradotto, in maniera iconica e convincente, lo sguardo di Vezzoli in una forma visiva che esplora la produzione televisiva degli anni Settanta. Le maratone propongono programmi che hanno sperimentato nuove modalità di racconto televisivo - dal documentario d'autore al varietà femminile, dallo sceneggiato di genere al teatro d'avanguardia - e che, a quarant'anni di distanza, mantengono intatte la carica innovativa e la capacità di intrattenimento e approfondimento.

Dalle storie d'artisti all'Orlando Furioso, per arrivare alla metafisica di Raffaella Carrà, le proiezioni in Fondazione Prada provano a toccare tutti gli aspetti del fenomeno televisivo negli anni di uno sviluppo, almeno in Italia, tumultuoso, sorprendente e ancora per molti versi estremamente libero nella sua inconsapevolezza.