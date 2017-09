Gentiloni: da Istat su Pil buoni segnali economici

Roma (askanews) - "E' un messaggio di riconoscimento al lavoro di chi pratica la solidarietà e ne abbiamo in questo momento un grandissimo bisogno. Io sono qui per esprimere questa gratitudine. Poi, anche oggi ci sono buoni segnali dal punto di vista economico. Mi auguro che questo ci consenta di proseguire sulla strada di reperire maggiori risorse per i poveri". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine della visita alla cittadella della carità "Santa Giacinta" della Caritas diocesana di Roma riferendosi ai dati Istat sul Pil.

"Senza il contributo di questa Italia del volontariato non c'è misura del governo che possa essere sufficiente", ha concluso Gentiloni.