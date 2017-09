Jane Fonda: Grazie a Netflix diamo un volto alle donne anziane

Venezia, (askanews) - L'amore nella terza età? Può solo migliorare perché non abbiamo più nulla da perdere. A Venezia Jane Fonda elogia lo spazio dato alle donne dalla piattaforma Netflix, su cui gira il suo nuovo film con Robert Redford diretto da Ritesh Batra, "Our souls in the Night", ma anche la serie tv "Grace and Frankie" che interpreta accanto a Lily Tomlin.

"Sono in una serie su Netflix, "Grace and Frankie", e ho già avuto tre amanti in quella serie. E' una serie di enorme successo. Sono felice perché diamo un viso, una presenza culturale alle donne anziane. Viva Netflix!" ha detto Fonda.

E alla domanda se l'amore romantico cambi con l'età, Redford risponde ""No, aumenta. Dipende con chi sei, naturalmente". E Fonda aggiunge: "Io credo che migliori, perché siamo più coraggiosi. Cos'abbiamo da perdere? Ho le rughe, ok. Anche lui. Io so cosa vuole il mio corpo. Conosci meglio il tuo corpo. E quindi non hai paura di chiedere quello che vuoi. Quindi credo che dal punto di vista dell'amore e del sesso, migliori".