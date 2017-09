Jane Fonda: Robert Redford, l'uomo che ha cambiato il cinema

Venezia, (askanews) - Elogi sperticati a Robert Redford da Jane Fonda nella conferenza stampa congiunta al festival di Venezia. I due miti del cinema presentano fuori concorso "Our souls at night", storia di un amore tardivo. Fonda ha ricordato l'effetto che Redford ha avuto sul cinema con la creazione del Sundance Institute e del Sundance Film Festival, il festival del cinema indipendente nato per dare spazio a tutti.

"Prima di questo film non lavoravamo insieme da quando il Sundance Institute era appena nato" ha detto Fonda. "E ora quello che ha creato quest'uomo ha cambiato il mondo del cinema. Non solo lo amo e lo ammiro come attore e regista e produttore. Questo è un uomo che ha avuto un effetto profondo sul cinema. Volevo passare più tempo con lui e poi volevo innamorarmi di lui, di nuovo. Sono stata innamorata di lui in tutti i film che abbiamo fatto".