La pizzica nel sangue: come si reinventa la danza pugliese

Roma, (askanews) - Reinventare la danza popolare è la missione di Andrea De Siena, e la sua danza in particolare, la pizzica, la tradizione pugliese che rientra nel grande gruppo delle tarantelle.

Per il giovane danzatore salentino con una laurea in filosofia in tasca, ballare e insegnare è sempre stata una questione di identità. Fin da quando ha cominciato da bambino. Non era una strada semplice, ma...

"Credo che possa essere anche motivo di infelicità nel futuro, fare una cosa per tutta la vita che però non ti piace", dice De Siena.

Andrea De Siena la sua pizzica l'ha portata anche in Giappone, nel quadro di Japan-Orfeo, una rivisitazione affascinante dell'opera di Monteverdi.

Acrobatica, travolgente, sensuale, la pizzica ha bisogno di buona stampa, ha bisogno di essere reinventata per restare viva anche fra i giovani.

"Se noi pensiamo che la musica tradizionale affonda le radici in un mondo contadino che non c'è più, se io devo replicare un mondo contadino che non c'è più, quella musica non è più mia, perché rappresenta un mondo che non c'è più. Se io oggi devo replicarla per mantenere la tradizione non la faccio. E' un fossile, è un museo, la mettiamo nel museo" dice De Siena

E quindi reinventare musica e danza giorno dopo giorno nel tessuto della società; spettacoli, fiere, storie, nelle piazze e nei teatri. E' successo in altri paesi, può succedere anche in Italia, per non perdere le radici che ci appartengono e ci definiscono. "Perché con la danza classica sì, con il flamenco sì, con il tango sì, e sono danze tradizionali queste ultime due, e con la tarantella no?" dice ancora De Siena. "Se io voglio vedere uno spettacolo di tarantella, non lo trovo. Nel mondo, non esiste. E quindi bisogna crearlo, perché è un peccato. Una ricchezza non di chi la fa, ma di tutti".