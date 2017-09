Le eleganze di Del Toro, Sally Hawkins e il cast sul red carpet

Venezia, 1 set. (askanews) - Il red carpet di "The Shape of Water" di Guillermo Del Toro: il regista messicano raduna attorno a sé la protagonista Sally Hawkins, Richard jenkins con la moglie Sharon R. Friedrick, Octavia Spencer in traforato rosso, il compositore delle musiche Alexandre Desplat con la moglie Dominique Lemonnier in in abito caffé e bianco.

Entusiasmo della folla e tanti autografi per Del Toro e Sally Hawkins in una mise attillata e scollata di satin color muschio.